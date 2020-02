Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : en baisse, mais un analyste revoit sa cible Cercle Finance • 26/02/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Le titre EDF recule ce matin de -1,8% (la Bourse de Paris reculant, elle, de -1,2%), même si l'analyste Oddo BHF confirme ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre EDF, et revoit son objectif de cours à la hausse, estimant que 'la transition énergétique est en marche'. La cible du broker passe ainsi de 13,50 à 15,50 euros. 'Le groupe EDF s'est engagé dans un plan de croissance ambitieux qui pourrait se traduire par une revalorisation des multiples renouvelables. Cette trajectoire particulièrement encourageante repose sur un objectif de création de valeur estimé à CMPC + 150/200 pb ainsi que sur un portefeuille de projets développés en propre et un taux de croissance des capacités installées de 2.1 GW/an sur la période 2019-23 (soit TMVA 17%)', apprécie ainsi Oddo BFH, dont la nouvelle cible laisse entrevoir un potentiel de +17%.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.53%