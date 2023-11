Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: émission obligataire verte pour le parc nucléaire information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de sa première émission obligataire verte dédiée au financement du parc nucléaire existant, pour un montant nominal d'un milliard d'euros, d'une maturité de 3,5 ans avec un coupon fixe de 3,75%.



Le produit net de l'obligation sera affecté au refinancement des investissements dans les réacteurs nucléaires existants en France dans le cadre de l'extension de leur durée de vie, tels que définis dans le Green Financing Framework de l'électricien.



Cette opération permet à EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan. Le règlement-livraison interviendra le 5 décembre, date à laquelle les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.





