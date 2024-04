Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: émission obligataire en dollars placée avec succès information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - L'opérateur français d'électricité EDF a annoncé mardi avoir placé avec succès une émission obligataire senior de 2,05 milliards de dollars afin de refinancer de prochaines échéances au niveau de sa dette.



Le groupe précise que son émission s'est composée de trois tranches, dont une première obligation de 650 millions de dollars affichant une maturité cinq ans et un coupon fixe de 5,65%.



EDF a également levé 650 millions de dollars sur 10 ans sur la base d'un coupon de 5,95% et 750 millions de dollars sur 40 ans avec un coupon fixe de 6%.



Dans un communiqué, l'électricien explique qu'il évalue régulièrement ses besoins de financement, tout en suivant l'évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d'identifier des opportunités d'émissions de dette.



Les fonds récoltés dans le cadre de l'opération doivent lui permettre de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan, mais aussi de faire face à de prochaines échéances de refinancement.



La notation attendue pour les obligations est 'BBB' chez S&P, 'Baa1' chez Moody's et 'BBB+' chez Fitch.





