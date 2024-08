Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: émission d'obligations vertes senior réalisée information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 07:47









(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès d'une émission d'obligations vertes senior multi-tranches pour un montant nominal de 310 millions de francs suisses, opération lui permettant de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050.



Cette émission se compose de deux tranches d'obligations de 155 millions de francs chacune, respectivement d'une maturité de cinq ans avec un coupon fixe de 1,5650%, et d'une maturité de huit ans avec un coupon fixe de 1,7425%.



Le produit net sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements définis dans le Green Financing Framework d'EDF et alignés avec la taxonomie européenne dans les projets d'énergies renouvelables et les projets hydroélectriques.





