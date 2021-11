Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : émission d'obligations vertes pour 1,75 milliard information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir lancé avec succès, le 23 novembre, une émission d'obligations vertes senior à échéance au 29 novembre 2033 libellées en euros, pour un montant nominal de 1,75 milliard d'euros et avec un coupon fixe de 1%. Un montant égal au produit net des obligations sera affecté, directement ou indirectement, au financement et/ou au refinancement, en totalité ou en partie, de projets éligibles nouveaux ou existants, tels que définis dans le Green Bond Framework d'EDF. Le règlement-livraison interviendra le 29 novembre, date à laquelle les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La notation attendue pour les obligations est de BBB+ / A3 / A- (S&P / Moody's / Fitch).

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.64%