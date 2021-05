Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : émission d'obligations sociales hybrides Cercle Finance • 27/05/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - EDF indique avoir lancé avec succès une émission d'obligations sociales hybrides à durée indéterminée, pour un montant nominal de 1,25 milliard d'euros avec un coupon initial de 2,625% et une première option de remboursement anticipé le 1er juin 2028. Les fonds levés seront dédiés aux financements de projets éligibles comprenant les dépenses d'investissements engagées par EDF en passant commande auprès de PME qui contribuent au développement ou à la maintenance des actifs d'EDF en Europe et au Royaume-Uni. Il s'agit de la première émission benchmark d'obligations sociales par une entreprise du secteur 'utility' et la première émission benchmark d'obligations sociales hybrides par une entreprise. Le règlement-livraison interviendra le 1er juin.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.34%