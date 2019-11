Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : émission d'obligations hybrides de 500 ME Cercle Finance • 26/11/2019 à 18:05









(CercleFinance.com) - EDF a lancé avec succès le 26 novembre 2019 une émission d'obligations hybrides libellées en euros d'un montant de 500 millions d'euros. Cette émission porte sur un coupon de 3.00 % et une option de remboursement à 8 ans au gré de la Société. ' Les fonds levés par cette émission seront essentiellement utilisés pour le rachat partiel de plusieurs souches d'obligations super-subordonnées actuellement en circulation, ainsi que, le cas échéant, pour les besoins généraux de la Société et du Groupe ' indique la direction.

