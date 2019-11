EDF : Elisabeth Borne évoque l'hypothèse d'un scénario 100 % énergies renouvelables

(AOF) - Elisabeth Borne, recommande à EDF de " réfléchir " à son rôle au cas où un scénario " 100 % énergies renouvelables " serait retenu à terme pour la fourniture d'énergie en France, aux dépens de nouvelles centrales nucléaires. " L'objectif est de réduire la part du nucléaire à 50 % d'ici 2035. Au-delà, on doit avoir tous les scénarios sur la table avec un objectif d'assurer pour tous les Français et les entreprises une électricité abordable ", a déclaré la ministre de la transition écologique,dans l'Emission politique de France Inter, France Télévisions et Le Monde.

Dans un document interne révélé samedi par Le Monde, EDF évalue à au moins 7,5 milliards d'euros le coût unitaire d'éventuels nouveaux EPR, soit plus du double du prix initial du réacteur nucléaire de troisième génération de Flamanville qui a accumulé les retards et dont la facture actuelle atteint 12,4 milliards.