Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF dit avoir suffisamment de capacités pour assurer son service Reuters • 20/03/2020 à 08:27









PARIS, 20 mars (Reuters) - EDF EDF.PA dispose de suffisamment de capacités pour assurer la fourniture d'énergie à ses clients malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, a déclaré vendredi son PDG Jean-Bernard Levy à Europe 1. Le dirigeant a dit souhaiter rassurer son personnel et la population française: tout sera fait pour assurer la fourniture d'électricité au pays. (Sudip Kar-Gupta, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +8.28%