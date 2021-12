Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : dévisse de -12%, enfonce 10,5E, les 10E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 11:09









(CercleFinance.com) - EDF doit mettre à l'arrêt 4 réacteurs nucléaires au pire moment: le titre ouvre un gros 'gap' sous 11,82E et dévisse de -12% pour enfoncer 10,5E.

EDF referme ainsi un autre 'gap', celui des 10,37E du 22 septembre dernier et se rapproche du plancher majeur des 10E du 20 septembre et 30 juillet dernier





