EDF: des projets dans le nucléaire avec Ansaldo et Edison

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé lundi la signature d'une lettre d'intention avec Edison, Ansaldo Energia et Ansaldo Nucleare ayant pour objectif de collaborer au développement du nouveau nucléaire en Europe et d'en favoriser sa diffusion, notamment en Italie sur le long terme.



L'objectif de cette coopération est de tirer parti de l'expertise spécifique des quatre signataires afin d'évaluer les possibilités de coopération industrielle pour le développement de l'énergie nucléaire en Europe, et notamment dans le domaine des petits réacteurs modulaires.



'Avec cet accord, nous posons les bases d'une réflexion concrète et ouverte sur le rôle du nucléaire dans la transition énergétique',déclare Nicola Monti, directeur général d'Edison.



'Le groupe Ansaldo Energia dispose d'un vivier de compétences d'excellence fondamentales dans la voie de la transition énergétique', ajoute Giuseppe Marino, directeur général d'Ansaldo Energia.



'EDF a l'ambition de promouvoir des partenariats internationaux pour déployer une gamme de technologies nucléaires afin d'aider l'Europe à atteindre ses objectifs 'net zéro'',précise Vakis Ramany,directeur du développement pour le nouveau nucléaire à l'international, chez EDF.





