Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : des actions auto-détenues réaffectées Cercle Finance • 24/12/2019 à 07:53









(CercleFinance.com) - EDF annonce que son PDG a décidé le 23 décembre de procéder, dans le cadre du programme de rachat, à la réaffectation de 3.697.507 actions auto-détenues à l'objectif de réduction de capital par annulation desdites actions. Il s'agissait plus précisément de 3.646.913 actions EDF initialement affectées au contrat de liquidité, ainsi que de 50.594 actions affectées à une offre réservée aux salariés de 2007, objectif devenu sans objet. Au 23 décembre, l'électricien détenait ainsi un total de 4.894.027 de ses propres actions, dont 1.196.520 détenues dans le cadre du contrat de liquidité (soit 0,0386% de son capital social) et 3.697.507 à l'objectif de réduction de capital par annulation.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.12%