EDF: dépose un recours contentieux auprès du Conseil d'Etat

(CercleFinance.com) - A la suite de l'annonce par le gouvernement français, le 13 janvier 2022, d'une attribution complémentaire de 20 TWh d'électricité vendue à prix réglementé pour 2022, EDF avait annoncé examiner toute mesure de nature à protéger ses intérêts.



A la suite de cette annonce, la EDF a fait savoir aujourd'hui qu'elle avait adressé à l'Etat un recours administratif préalable pour demander le retrait du décret et des arrêtés du mois de mars 2022 relatifs à cette attribution.



Concrètement, EDF a déposé ce jour un recours contentieux auprès du Conseil d'Etat, et une demande indemnitaire, pour un montant estimé à date de 8,34 milliards d'euros, auprès de l'Etat.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.08%