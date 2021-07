Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : décroche vers 11,30E Cercle Finance • 06/07/2021 à 16:08









(CercleFinance.com) - Malgré la révision à la hausse son estimation de production nucléaire en France pour 2021, EDF décroche vers 11,30E car Bruno Lemaire vient de déclarer que rien n'est acquis sur le projet de transformation 'Hercule'. Le titre validerait un signal baissier sous 11,2E avec le comblement du 'gap' des 9,81E du 10 mars puis le plancher des 9,56E du 5 mars en ligne de mire.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -5.50%