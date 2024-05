Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: début du chargement à l'EPR de Flamanville information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - EDF annonce qu'à la suite de la délivrance de l'autorisation de mise en service de l'EPR de Flamanville par l'ASN, ses équipes ont débuté le chargement des 241 assemblages du combustible dans la cuve du réacteur ce 8 mai, chargement qui durera plusieurs jours.



Le groupe électricien poursuivra les opérations de démarrage, contrôle et essais, sur plusieurs mois, en lien étroit avec et sous le contrôle de l'ASN. La connexion au réseau électrique national de l'unité de production est prévue à l'été 2024.





