Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 18/02/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris (-0,4% sur le CAC40), EDF se hisse dans le vert (+0,4%) avec le soutien de Morgan Stanley qui réaffirme son conseil 'surpondérer', avec un objectif de cours remonté de 13 à 16 euros sur le titre de l'électricien. Dans sa note de recherche, le broker déclare voir 'davantage de potentiel de hausse à venir après les résultats 2019, qui ont dé-risqué le dossier de la réorganisation', et s'attendre à 'ce que l'expansion des multiples se poursuive'.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.14%