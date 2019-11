EDF : croissance organique neuf mois de 2,9%

(AOF) - EDF a publié un chiffre d'affaires neuf mois de 50,9 milliards d'euros, en croissance organique de 2,9%. L'électricien public a expliqué que cette évolution était principalement portée par les activités de production et commercialisation en France, en lien avec des conditions de marché favorables, la croissance de ses activités de services énergétiques, la bonne performance d'EDF Trading et des activités en Belgique et au Brésil, ainsi que par une meilleure utilisation de ses capacités gazières.

Le chiffre d'affaires du segment France - Activités de production et commercialisation s'élève à 20,1 milliards d'euros, en hausse organique de 5,7%.

La production nucléaire s'établit à 288,2 TWh, en baisse de 1,8 TWh par rapport aux neuf premiers mois 2018 en raison d'un nombre d'arrêts programmés plus important et de prolongations d'arrêts.

EDF a confirmé ses objectifs 2019 ainsi que ses ambitions 2019-2020.