EDF : croissance organique de 2,9% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - EDF affiche un chiffre d'affaires au 30 septembre 2019 de 50,9 milliards d'euros, en hausse organique de 2,9%, portée notamment par les activités de production et commercialisation en France, en lien avec des conditions de marché favorables. Les revenus sur neuf mois ont aussi été soutenus par la croissance des activités de services énergétiques, la bonne performance d'EDF Trading et des activités en Belgique et au Brésil, ainsi que par une meilleure utilisation des capacités gazières. Le groupe énergétique confirme ses objectifs 2019, dont un EBITDA entre 16 et 16,7 milliards d'euros, et ses ambitions 2019-2020, dont un taux de distribution cible du résultat net courant en dividendes de 45 à 50%.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.25%