EDF: crée la filiale NUWARD pour développer son SMR

(CercleFinance.com) - EDF annonce la création de sa nouvelle filiale NUWARD destinée à renforcer le développement de son petit réacteur modulaire NUWARD™ SMR.



Après avoir finalisé l'avant-projet sommaire, NUWARD s'engage maintenant dans l'avant-projet détaillé, en ligne avec son objectif de début de construction en 2030 pour la centrale de référence en France, avec l'appui du Groupe EDF et de ses partenaires.



Cette filiale a comme ambition de devenir le leader européen en matière de SMR, en offrant une énergie fiable et décarbonée à un coût compétitif pour le marché mondial.



NUWARD s'engagera auprès des autorités françaises pour évaluer et sélectionner des sites pouvant potentiellement accueillir la centrale de référence en France.



En parallèle et avec EDF, NUWARD poursuivra le développement de coopérations et accords avec des prospects internationaux envisageant de déployer NUWARD™ SMR dans le cadre de leur transition énergétique.







