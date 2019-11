Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : contrat pour le village olympique Paris 2024 Cercle Finance • 25/11/2019 à 11:39









(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce avoir remporté, en groupement avec Nexity, CDC Habitat, EDF et Groupe Groupama le secteur E du village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, situé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Le secteur E recouvre environ 53.000 m2 de surface de plancher pour 525 logements, un immeuble de bureaux, une crèche et des locaux d'activités et commerciaux qui devraient accueillir un peu plus de 2.500 athlètes et para-athlètes à l'été 2024 et dès 2025, de futurs audoniens. Un pilotage énergétique intelligent sera mis en place pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Une production d'énergie solaire en toiture, associée à du stockage par batterie zinc-air sur une technologie développée par EDF, alimentera en partie les logements.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.02%