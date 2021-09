Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : contrat d'achat d'électricité solaire en Californie information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables a annoncé jeudi avoir décroché un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans auprès de Clean Power Alliance portant sur un engagement de 300 mégawatts (MW) d'énergie solaire aux Etats-Unis. L'accord, qui englobe également un système de stockage d'énergie de batterie (BESS) de 600 MWh, va permettre à CPA de fournir de l'électricité verte à ses clients dans les comtés de Los Angeles et de Ventura. Le projet utilisera l'énergie solaire photovoltaïque produite par la centrale Desert Quartzite, une infrastructure appelée à être construite dans le comté de Riverside (Californie). Le contrat devrait officiellement entrer en vigueur en février 2024.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.04%