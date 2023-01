Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: construction d'une centrale solaire à La Réunion information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 12:59









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que Omexom ENR Sud-Ouest (VINCI Energies), en groupement avec SBIPB et Profil du Futur (ArcelorMittal), va construire une centrale photovoltaïque de 4,6 MWc pour EDF Renouvelables à La Réunion.



Sur une ancienne décharge sauvage située à la rivière des Galets, la centrale de plus de 8 200 panneaux produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 4 500 habitants, indique Vinci.



Le site de 4,2 hectares a été entièrement défriché et nivelé par SBTPC Sogea Réunion (VINCI Construction). La durée des travaux de construction de la centrale sera de sept mois pour une mise en service en 2023.





Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%