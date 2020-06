Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : commande des turbines éoliennes pour Fécamp Cercle Finance • 02/06/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - EDF Renouvelable, Enbridge et wpd ont passé une commande ferme à Siemens Gamesa pour la fourniture de turbines éoliennes et un contrat de maintenance de 15 ans pour le parc éolien offshore de Fécamp. Ce projet de 497 MW situé en Normandie sera équipé de 71 éoliennes offshore SWT-7.0-154, d'une capacité de 7 MW chacune. Ces turbines seront fabriquées dans l'usine d'éoliennes que Siemens Gamesa développe actuellement au Havre, en France. ' C'est une bonne nouvelle pour la transition vers les énergies renouvelables en France, et cela nous permet de donner pleinement vie à notre projet d'usine au Havre 'a déclaré Andreas Nauen, PDG de la division offshore de SGRE. Cédric Le Bousse, Directeur des Energies marines renouvelables France d'EDF Renewables, a déclaré : ' Grâce à notre partenaire industriel Siemens Gamesa et à la mobilisation des équipes d'EDF Renouvelable auprès des acteurs locaux depuis de nombreuses années, ce projet ambitieux sera créateur de valeur pour les territoires et la région normande'.

