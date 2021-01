Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : chute de tension de -15% vers 10,65E Cercle Finance • 25/01/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - EDF subit une chute de tension de -15% vers 10,65E: le titre efface d'un coup tous ses gains depuis le 5 novembre 2020, comblant au passage le 'gap' des 11,04E, sans s'y arrêter. Le prochain objectif pourrait être le support des 9,80E du 28 au 30/10/2020.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -16.43%