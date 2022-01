Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: chute de 16% après les annonces du gouvernement information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 13:19









(Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 16% alors que le gouvernement Français a communiqué sur les mesures visant à limiter la hausse des tarifs d'électricités en 2022.



Ces mesures consistent notamment à un report sur 12 mois à partir du 1er février 2023 d'une partie de l'augmentation tarifaire relative à l'année 2022 pour les TRV résidentiels et ' Bleu professionnels ' de telle sorte que la hausse soit plafonnée à 4%.



Dans un deuxième communiqué publié hier soir EDF a annoncé avoir révisé en baisse son estimation de production nucléaire 2022 à 300 - 330 TWh contre 330 - 360TWh précédemment pour l'année 2022.



Cette révision résulte du prolongement de la durée d'arrêt de 5 réacteurs du parc nucléaire français d'EDF.



' Selon nos estimations, en fonction des prix de marché attendus sur l'année 2022 l'impact pourrait être en moyenne de 7.5MdE sur l'exercice ' souligne Oddo.



Oddo dégrade son opinion à Neutre sur la valeur contre Surperformance avec un objectif de cours abaissé à 11 E contre 13.5E.



' En attendant la guidance de DN/EBITDA d'environ 3x est suspendue sur 2022. Nous avons ajusté notre modèle pour retenir ces deux éléments significatifs sur l'année et à ce stade nous attendons un EBITDA d'environ 10MdE en 2022 ' rajoute le bureau d'analyses.



