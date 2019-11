Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : cession de sa participation de 49,99% dans CENG Cercle Finance • 20/11/2019 à 08:18









(CercleFinance.com) - EDF a notifié ce jour à Exelon l'exercice de l'option de vente de sa participation de 49,99% des actions CENG. CENG détient cinq réacteurs d'énergie nucléaire, répartis sur trois sites d'activité dans les états de New York et du Maryland pour une capacité totale de 4 041 MW (détention en propre). Cette option de vente est exerçable par EDF entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2022. ' La cession des titres CENG s'inscrit au programme de cessions d'actifs non stratégiques annoncé par le Groupe ' indique EDF.

