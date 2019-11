EDF cède sa participation dans l'américain CENG

(AOF) - En vertu des accords passés avec Exelon en 2014, EDF a notifié ce jour à Exelon l'exercice de l'option de vente de sa participation de 49,99% des actions Constellation Energy Nuclear Group (CENG). CENG détient cinq réacteurs d'énergie nucléaire, répartis sur trois sites d'activité dans les états de New York et du Maryland pour une capacité totale de 4 041 MW (détention en propre). Cette option de vente est exerçable par EDF entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2022.

Le prix de cession des titres CENG résultera de la détermination de leur juste valeur en application des stipulations contractuelles relatives à l'option de vente.

La réalisation de la transaction est conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires requises.

La cession des titres CENG s'inscrit au programme de cessions d'actifs non stratégiques annoncé par le groupe.

Par ailleurs, EDF a décidé la mise en distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019 de 0,15 euro par action et a décidé de proposer l'option du paiement de cet acompte en actions nouvelles de la société.