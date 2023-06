Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: Caroline Chanavas nommée DRH du groupe information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé vendredi la nomination de Caroline Chanavas au poste de directrice des ressources humaines du groupe, une promotion qui la conduira à rejoindre le comité exécutif de l'électricien.



Caroline Chanavas, qui occupait jusqu'ici les fonctions de directrice déléguée des ressources humaines, succède ainsi à Christophe Carval, qui va partir à la retraite.



Cette cadre dirigeante, qui a débuté sa carrière professionnelle en Chine en 1990, avait notamment créé la filiale chinoise de la SSII SchlumbergerSema, dont elle était devenue directrice générale.



A son retour en France, elle avait rejoint le groupe informatique Bull, puis l'électronicien de défense Thales avant de devenir en 2017 la directrice des ressources humaines du spécialiste du naval de défense Naval Group.





