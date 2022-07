Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: bondit de +7% vers 8,3E, résistance à 8,75E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 12:58









(CercleFinance.com) - EDF bondit de +7% vers 8,3E: une accélération à la hausse pourrait s'enclencher avec le franchissement d'une résistance oblique moyen terme qui gravite vers 8,7E, avec une confirmation de renversement de tendance au-delà de 8,74E avec comme objectif le comblement du 'gap' des 9,42E du 13 janvier.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +6.66%