EDF : bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - EDF avance de 1,7% sur fonds de propos favorables de la part de Morgan Stanley qui réitère son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 13 euros, avant la publication des résultats annuels de l'électricien prévue le 14 février. Dans le résumé de sa note, l'intermédiaire financier estime que 'des commentaires de la direction et/ou un dépassement d'objectifs pourraient se traduire par une réaction positive du cours de Bourse' avec les résultats annuels. 'La prévision d'EBITDA 2020 d'EDF devrait dé-risquer la perspective opérationnelle pour 2020 et donc 'éclaircir le ciel' pour se concentrer sur le prix potentiellement plus élevé du chemin vers la réorganisation', juge le broker.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.42%