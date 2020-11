Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : baisse organique de 4% du CA à neuf mois Cercle Finance • 13/11/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - EDF affiche un chiffre d'affaires de 48,8 milliards d'euros à fin septembre 2020, en baisse organique de 4% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 mais quasi stable hors effets de la crise sanitaire (évalué à deux milliards d'euros). 'Malgré une production nucléaire en recul en France et un effet prix négatif lié à la baisse du prix du gaz, le chiffre d'affaires bénéficie de meilleures conditions de prix au Royaume-Uni et en France ainsi que de meilleures conditions hydrologiques', souligne-t-il. Sur le seul troisième trimestre, EDF revendique un chiffre d'affaires de 14,1 milliards d'euros, en repli de 1,8% en organique. Le groupe confirme ses objectifs annuels, dont un EBITDA pour 2020 compris entre 15,2 et 15,7 milliards d'euros.

Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%