EDF: avis favorable du conseil à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - EDF indique que son conseil d'administration, réuni le 27 octobre, a rendu, à la majorité des membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur l'offre publique d'achat simplifiée initiée par l'Etat français sur les actions et OCEANEs du groupe.



Ayant pris connaissance notamment des travaux et de la recommandation du comité ad hoc ainsi que des conclusions de l'expert indépendant, il considère que cette OPAS est conforme aux intérêts d'EDF, de ses actionnaires et porteurs d'OCEANEs et de ses salariés.



Le conseil d'administration recommande donc aux actionnaires et porteurs d'OCEANEs d'apporter leurs titres à l'offre, au prix de 12 euros par action et de 15,52 euros par OCEANE sur la base d'une date d'ouverture de l'offre au 10 novembre.