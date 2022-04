Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS des actionnaires. Le montant brut de l'opération (prime d'émission incluse) s'élève à 3,16 milliards d'euros et se traduit par l'émission de 498.257.960 actions nouvelles.



Le groupe énergétique souligne qu'à l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 1er avril, la demande totale s'est élevée à environ 4,1 milliards d'euros, correspondant donc à un taux de souscription de 129%.



L'État français a souscrit à l'augmentation de capital à hauteur d'environ 2,7 milliards d'euros et détient environ 83,9% du capital après l'opération. Le règlement-livraison et l'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 7 avril.





