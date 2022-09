Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: après les annonces d'État, un EBITDA réévalué à -29MdsE information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - A la suite de l'annonce hier par le gouvernement d'un plafonnement de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité pour 2023 à +15%, les objectifs à fin 2023 du Groupe EDF feront l'objet d'un réexamen une fois que seront précisées les modalités de la régulation pour 2023.



L'estimation de production nucléaire en France est confirmée pour 2023 à 300-330 TWh.



Dans l'état des informations dont le Groupe dispose, sur la base de l'estimation de production nucléaire en France pour 2022 dans le bas de la fourchette 280-300 TWh et des prix à terme 2022 au 13 septembre 2022, l'estimation de l'impact de la baisse de production sur l'EBITDA du Groupe pour 2022 est réévaluée à environ -29 MdsE.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.33%