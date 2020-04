Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : annulation du solde de dividende et AG à huis clos Cercle Finance • 03/04/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - EDF annonce que pour répondre aux enjeux de solidarité et de responsabilité qu'impose la situation actuelle, son conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale de ne pas verser de solde de dividende au titre de 2019. Le producteur d'électricité rappelle que son acompte sur dividende d'un montant de 0,15 euro a été mis en paiement le 17 décembre dernier. Il sera également proposé de ne pas appliquer de majoration au titre de l'acompte. Le conseil a aussi décidé de tenir l'assemblée générale à huis clos au siège social le 7 mai. Pour y participer, les actionnaires sont invités préalablement à voter par correspondance ou donner pouvoir au président de l'assemblée, par voie postale ou électronique.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.85%