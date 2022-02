Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: ajuste son estimation de production nucléaire pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - EDF annonce ce matin ajuster son estimation de production nucléaire pour 2023 à 300-330 TWh contre 340-370 TWh

précédemment.



La nouvelle estimation prend en compte le programme industriel chargé, avec 43 arrêts de réacteurs pour maintenance et contrôle, dont 6 visites décennales, auquel s'ajoutent 4 arrêts programmés démarrés en 2022 qui se poursuivront en 2023.



EDF prend également en compte la poursuite du programme de contrôles et de réparations des tuyauteries potentiellement concernées par le phénomène de corrosion sous contrainte, dont l'instruction se poursuit.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -4.23%