EDF: affiche ses ambitions à la COP28 et signe des accords

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la COP28, le groupe EDF a réaffirmé son engagement en faveur du climat et de l'atteinte du 'zéro émission nette'.



EDF soutient d'ailleurs plusieurs initiatives déployées lors des premiers jours de la COP 28, en particulier les engagements relatifs au triplement des capacités de production des énergies nucléaire et renouvelables dans le monde.



Pour rappel, EDF ambitionne d'atteindre ' zéro émission nette ' à horizon 2050.



La société a également annoncé la signature de plusieurs accords à l'international.



Ainsi, EDF et son partenaire Meridiam ont signé avec la République Togolaise une Convention de Concession d'une durée de 25 ans pour la conception, la construction, le financement et l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque de 64 MWc située à Sokodé.

Le projet, dont la construction est prévue en 2024, contribuera à l'objectif du Togo de garantir un accès à l'énergie sur tout le territoire d'ici 2030.



Enfin, au Kirghizstan, EDF et Masdar ont signé avec le gouvernement du Kirghizstan un accord de coopération pour évaluer la possibilité de développer un portefeuille de projets de production d'électricité d'origine renouvelable pour une capacité pouvant aller jusqu'à 3,6 GW.







