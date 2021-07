Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : actualise à la hausse son estimation 2021 Cercle Finance • 06/07/2021 à 07:56









(CercleFinance.com) - EDF actualise à la hausse son estimation de production nucléaire en France pour 2021. ' Compte tenu du bon déroulement du 1er semestre 2021, EDF rehausse son estimation de production nucléaire pour l'ensemble de l'année 2021 de 330 TWh - 360 TWh à 345 TWh - 365 TWh ' indique le groupe. ' L'hypothèse de production pour 2022 reste inchangée à ce stade avec une fourchette 330 TWh - 360 TWh '.

Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%