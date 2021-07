Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : accord transactionnel conclu avec Areva Cercle Finance • 01/07/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé mercredi soir avoir conclu un accord transactionnel avec Areva, mettant ainsi fin à un différend qui datait de l'acquisition de Framatome en 2017. L'électricien précise que l'accord prévoit le paiement par Areva d'une indemnité transactionnelle de 563 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Cette transaction - conjuguée à l'exécution de deux sentences arbitrales - va permettent de clore l'ensemble des différends entre les deux groupes qui portaient à la fois sur le rachat de Framatome ainsi que sur leurs relations commerciales avant l'acquisition.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.69%