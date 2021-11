Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : accord collectif avec trois organisations syndicales information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - EDF annonce aujourd'hui que son p.d.-g., Jean-Bernard Levy, a signé le 15 novembre un accord collectif ' TAMA ' pour 'Travailler autrement, Manager autrement ', avec les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et FO, pour une durée de quatre ans. Cet accord a pour objectif de capitaliser sur les enseignements de la crise sanitaire en définissant un cadre de cohérence, porteur de performance, d'évolutions culturelles pour les salariés et les managers, et d'attractivité pour l'entreprise. Il s'agit d'identifier de nouvelles modalités de travail et de management mises en oeuvre, expérimentées ou accélérées depuis le début de la pandémie. ' Plus qu'un accord, TAMA est une démarche qui est un formidable terrain de jeu pour plus de performance, plus de bien-être pour nos salariés et plus d'attractivité pour nos futurs collaborateurs ', assure Christophe Carval, directeur des ressources humaines du groupe.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -2.79%