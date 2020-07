Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : accélère via un 'gap' au-dessus de 8,486 Cercle Finance • 03/07/2020 à 09:14









(CercleFinance.com) - EDF accélère son redressement via un 'gap' au-dessus de 8,46 et teste le 8,8E: le titre se rapproche très vite du zénith des 9,1E du 9 juin et pourrait viser au-delà l'ex-plancher des 9,8E du 10 janvier.

