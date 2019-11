EDF abaisse sa prévision de production nucléaire annuelle pour 2019

(AOF) - Suite au séisme enregistré le 11 novembre 2019, EDF poursuit ses contrôles sur les réacteurs de la centrale de Cruas (Ardèche) avec l'objectif de les terminer sous une semaine. Les résultats seront ensuite transmis pour instruction à l'Autorité de Sûreté Nucléaire et, à date, EDF prévoit un redémarrage progressif des réacteurs de Cruas durant la première quinzaine du mois de décembre. Cette situation conduit EDF à revoir l'hypothèse de production nucléaire annuelle pour 2019 dans une fourchette comprise entre 384 et 388 TWh. L'ensemble des objectifs financiers du groupe reste inchangé.

