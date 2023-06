Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

EDF: a levé avec succès 1,5 milliard de dollars US information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 08:35

(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de son émission d'obligations hybrides pour un montant nominal de 1,5 milliard de dollars US et la poursuite de l'offre contractuelle de rachat annoncée le 6 juin 2023.



EDF a levé avec succès 1,5 milliard de dollars US de nouvelles obligations perpétuelles super-subordonnées libellées en dollars US, avec un coupon initial de 9,125 % jusqu'en 2033 et une option de remboursement à 10 ans au gré d'EDF.



Cette opération s'inscrit dans une gestion dynamique par EDF de son encours d'obligations hybrides. Le produit de cette émission sera destiné au rachat de tout ou partie d'une souche d'obligations perpétuelles super-subordonnées libellées en dollars US ainsi qu'aux besoins généraux du Groupe.