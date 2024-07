Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: a inauguré la plus grande centrale solaire du Chili information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé hier avoir inauguré CEME 1, une centrale solaire de 480 MW présentée comme 'la plus grande centrale solaire du Chili',



Celle-ci sera exploitée par Generadora Metropolitana, une joint-venture entre EDF et l'entreprise chilienne AME.



La centrale se situe a proximité de la ville de Maria Elena, dans le désert d'Atacama, et comporte 882 000 panneaux solaires de haute technologie sur une surface de 435 ha : CEME 1 produira suffisamment d'énergie pour alimenter en électricité 500 000 foyers tout en évitant l'émission de 280 000 tonnes de CO2 par an.



Les processus de nettoyage sont robotisés, ce qui permettra de réduire la consommation d'eau d'environ 90 %.



Par ailleurs, Generadora Metropolitana étudie également la possibilité d'installer 1 200 MWh de batteries pour stocker l'énergie produite, renforçant ainsi l'efficacité de la centrale en alimentant en énergie renouvelable le système énergétique chilien de façon plus constante et plus fiable.





