EDF a finalisé la cession de sa participation dans CENG pour 885 millions de dollars

(AOF) - EDF a annoncé avoir réalisé la cession de sa participation de 49,99% dans Constellation Energy Nuclear Group, LLC (CENG) à son partenaire dans la joint-venture, Exelon Generation, LLC (Exelon). La cession s'inscrit dans le cadre de l'option de vente conclue en avril 2014 entre EDF et Exelon, permettant à EDF de céder sa participation à Exelon à sa juste valeur et qu'EDF avait exercée en janvier 2020. Le prix d'acquisition de la participation d'EDF dans CENG s'élève à 885 millions de dollars, et la réception des fonds par EDF a eu lieu le 6 août.

La cession des titres CENG s'inscrit dans le programme de cessions d'actifs annoncé par le Groupe EDF.

