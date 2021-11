EDF a confirmé ses objectifs 2021 et 2022

(CercleFinance.com) - EDF a publié ce matin un chiffre d'affaires de 57,1 milliards d'euros réalisé au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une croissance organique de 15,7 % par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe confirme son objectif d'EBITDA supérieur à 17,7 MdsE pour 2021 et confirme aussi ses perspectives pour 2022, à savoir atteindre 500 ME de baisse des charges opérationnelles entre 2019 et 2022 et 3 MdsE de cessions entre 2020 et 2022.

Le titre EDF présente un PER 2021 de 10 fois et un rendement de près de 5%.