EDF : 93,88 % des droits de l'acompte ont été exercés en faveur d'un paiement en actions

Cette opération entraîne la création de 52 651 460 actions nouvelles (représentant après augmentation de capital environ 1,73% % du capital) dont la livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront à compter du 17 décembre 2019

(AOF) - L'option pour le paiement de l'acompte sur dividende en actions nouvelles de la société au titre de l'exercice 2019 a retenu l'intérêt des actionnaires d'EDF : 93,88 % des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions à l'issue de la période d'option ouverte du 28 novembre 2019 au 11 décembre 2019 inclus. Le conseil d'administration d'EDF, détenu à 83,7% par l'Etat, avait décidé le mois dernier la mise en distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019 de 0,15 euro par action et a décidé de l'option du paiement de cet acompte en actions nouvelles de la société.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.