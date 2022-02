Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: -4% sous les 8,3E, gare à la cassure des 8,15E information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 11:18









(CercleFinance.com) - EDF décroche de -4% sous les 8,3E, gare à la cassure des 8,15E (plancher de mi-septembre 2020 et du 24/01/2020): le titre effectue une descente en (grandes) marches d'escalier depuis le pullback amorcé sous les 13E le 7/12/2021.

Sous les 8,15E, il existe un risque non nul de rechute au contact du plancher des 6,3E du 27/04 et du 18/03/2020.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -2.65%