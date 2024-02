Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: 30 ME sur 6 ans pour l'usine marémotrice de la Rance information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - EDF annoncé un chantier de 19 mois au sein de l'usine marémotrice de la Rance (en Ille-et-Vilaine), avec 30 ME investis sur la période 2021-2026 (dont 7 ME en 2023).



Le groupe rénove actuellement l'un des vingt-quatre groupes de production d'électricité.



Son objectif : garantir le bon fonctionnement de ce site unique d'une puissance de 240 MW qui produit la première des énergies renouvelables grâce aux plus grandes marées d'Europe, ce qui lui donne l'avantage d'être prédictible.



En 2023, ce site représente un peu moins de 10 % de l'électricité produite en Bretagne et permet d'alimenter en électricité l'équivalent de la population de la ville de Rennes, soit 225 000 personnes.







