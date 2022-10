Edenred vise une croissance organique annuelle de l'Ebitda de plus de 12% jusqu'en 2025

(AOF) - A l’occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique à l’horizon 2025 baptisé Beyond, Edenred a indiqué viser sur cette période une croissance organique annuelle de l'Ebitda de plus de 12% et un taux de conversion annuel free-cash-flow sur Ebitda supérieur à 70%. La société souligne qu’ils sont supérieurs aux objectifs du précédent plan.

Edenred envisage la poursuite d'une politique ambitieuse d'allocation du capital sur la période 2022-2025, s'appuyant sur un équilibre vertueux entre investissements technologiques, croissance externe et retour aux actionnaires, tout en confirmant sa volonté de préserver une notation " Strong Investment Grade ".

Il consacrera une enveloppe annuelle d'investissements comprise entre 7% et 8% de son revenu total.

Enfin, le plan Beyond prévoit la poursuite d'une politique de croissance progressive du dividende sur la période, se traduisant par une augmentation en valeur absolue chaque année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial, né en 1962, des titres de services avec 30 % du marché ;

- Groupe historiquement spécialiste des avantages aux salariés (tickets restaurant, chèques vacances et autres bonus pour 60 % du chiffre d’affaires de 1,6 Md€) et diversifié dans les solutions de mobilité professionnelle (26 %), la motivation et les solutions complémentaires (chèques cadeaux et autres vouchers, programmes sociaux) ;

- Positionnement fort, avec un rang de numéro un en Amérique latine (29 % des facturations), l’Europe représentant 62 % du chiffre d’affaires ;

- Modèle d’affaires « Enrich connections. For good »: plateforme digitale d’intermédiation et de paiement avec 2,5 Mds€ de transactions et 31 Mds€ de volumes d’affaires, Z millions de commerçants partenaires et 50 millions de salariés utilisateurs ;

- Capital détenu à 14,74 % par le gestionnaire de fonds californien The Capital Group, Bernard Dumazy étant président-directeur général du conseil d’administration de 11 membres ;

- Situation financière très saine avec une dette nette ramenée à 1,1 Md€ à fin juin dont la notation a été mise en perspective positive.

Défis

- Arrivée à terme du plan « New Frontier » 2019-22 d’une croissance annuelle de 8 % pour les revenus et de 10 % pour le bénéfice d’exploitation et d’un taux de conversion à 65 % de l’autofinancement libre, ;

- Stratégie d’innovation financée par des investissements de 6 à 7 % des revenus et axée sur : la sécurité et l’agilité des centres de données et des systèmes d’information, avec Cloud privé et programme de cybersécurité / l’efficacité de la plateforme digitale, atout de pénétration des nouveaux marchés / la diversité des offres digitales, le déploiement des offres sur mobile et les solutions de maintien des liens avec les salariés en télétravail ;

- Stratégie environnementale « Planet for good » de réduction de l’empreinte carbone (-52 % en 2030 vs 2013) : via l’efficacité énergétique pour les systèmes d’information et les immeubles, le recours aux énergies renouvelables, le recyclage des déchets et la biodiversité / émission d’un emprunt « vert » et intégration des critères ESG dans les attributions gratuites d’actions / en voie de révision avec de nouveaux objectifs attendus pour octobre ;

- Poursuite des acquisitions avec une capacité d’investissement de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Succès des offres lancées en 2021 : multi-produits dans les avantages aux salariés, solutions de maintenance des flottes de véhicules, solutions 100 % dématérialisées, paiement mobile et connexion à 200 plateformes de livraison de repas…

Défis

- 3 éléments-clé dans l’appréciation de la société : l’évolution du volume d’émission (valeur faciale des titres et chèques émis), la situation économique au Brésil, pays 1 er contributeur au bénéfice opérationnel et l’évolution de l’emploi salarié ;

- Deux catalyseurs de croissance : hausse du taux de pénétration dans les PME (+ 21 % en 2021), et, surtout, les solutions de mobilité professionnelle, pôle renforcé par la prise de contrôle total d’UTA ;

- Après une progression de 21 % des revenus et de 27,5 % du bénéfice net, objectif 2022 relevé d’un résultat opérationnel record entre 770 et 820 M€.

Services aux entreprises

Les géants de la restauration collective revoient leurs tarifs

Au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021-2022, Elior a bénéficié d'un bond de près de 20% de son activité à 2,2 milliards d'euros. Néanmoins ses pertes se sont creusées, passant de 53 millions un an plus tôt à 266 millions d'euros, en partie du fait d'une dégradation des marges. Ce mouvement est lié à l'inflation des prix des denrées alimentaire et de l'énergie. Pour y remédier, le groupe a mis en place un programme mondial et systématique de renégociation de toutes les grilles tarifaires avec ses clients.

Quant à Sodexo, les progressions de tarifs ont déjà eu lieu. Durant le troisième trimestre, ils ont augmenté de plus de 5% en glissement annuel. Le groupe s'attend à une augmentation supplémentaire des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année. En dépit d'une forte croissance de ses résultats au premier semestre (clos fin février), le groupe s'est montré prudent pour la seconde partie de l'année du fait d'un environnement qui demeure incertain. Les dirigeants estiment que la marge pré-covid sera à nouveau atteinte en 2023.

Le transport routier veut accélérer sa transition énergétique

Le poids du carburant ne cesse de grimper dans la structure des coûts des transporteurs, alors qu'il représente habituellement 20% du coût de revient. Les acteurs sont bien conscients de la nécessité de réaliser la transition énergétique pour s'affranchir de leur grande dépendance au prix du carburant. Pourtant, les professionnels doivent affronter un manque d'offre de véhicules lourds propres et à des prix abordables. Par ailleurs, le recours à l'hydrogène est encore trop limité. Quant au GNV (Gaz Naturel Pour Véhicules), si des investissements ont été réalisés dans le passé, les camions au gaz ne roulent pas actuellement compte tenu de l'envolée des prix. Les professionnels demandent donc un accompagnement des pouvoirs publics pour accélérer leur transition.